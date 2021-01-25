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Власти Краснодара рассказали подробности задержания нарушителей после дрифта на Красной

Сейчас парни находятся за решеткой
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Фото "Типичный Краснодар"

Фото "Типичный Краснодар"

Напомним, молодой человек на BMW решил продемонстрировать свое мастерство вождения друзьям. Для дрифта он выбрал одну из наиболее оживленных улиц Краснодара. Фото и видео нарушений очевидцы опубликовали в соцсетях. За рулем был знакомый владельца авто, после случившегося его задержали, также задержали и пассажира - на нем висели неоплаченные штрафы.

- Правонарушители были задержаны и в установленном порядке привлечены к административной ответственности: на трое и пять суток. Также с ними проведена профилактическая беседа. Парни вину свою полностью осознали. Сказали, что впредь такого не повторят, - рассказал заместитель начальника полиции Иван Коробченко.

При этом глава города Евгений Первышов отметил, что такие нарушения общественного порядка в городе допускать нельзя.

- Я попрошу, чтобы проработали этот вопрос в Центре национальных культур, передайте данные этих ребят, пусть с ними там пообщаются. Если кто-то не местный — отправьте тогда ролик с соответствующим письмом по месту жительства, в администрацию — пусть сделают соответствующие в этой части выводы. Эту работу необходимо довести до конца, - добавил мэр.

ЧП