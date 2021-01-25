Власти Краснодара рассказали подробности задержания нарушителей после дрифта на Красной

Фото "Типичный Краснодар"

Напомним, молодой человек на BMW решил продемонстрировать свое мастерство вождения друзьям. Для дрифта он выбрал одну из наиболее оживленных улиц Краснодара. Фото и видео нарушений очевидцы опубликовали в соцсетях. За рулем был знакомый владельца авто, после случившегося его задержали, также задержали и пассажира - на нем висели неоплаченные штрафы.

- Правонарушители были задержаны и в установленном порядке привлечены к административной ответственности: на трое и пять суток. Также с ними проведена профилактическая беседа. Парни вину свою полностью осознали. Сказали, что впредь такого не повторят, - рассказал заместитель начальника полиции Иван Коробченко.

При этом глава города Евгений Первышов отметил, что такие нарушения общественного порядка в городе допускать нельзя.

- Я попрошу, чтобы проработали этот вопрос в Центре национальных культур, передайте данные этих ребят, пусть с ними там пообщаются. Если кто-то не местный — отправьте тогда ролик с соответствующим письмом по месту жительства, в администрацию — пусть сделают соответствующие в этой части выводы. Эту работу необходимо довести до конца, - добавил мэр.