Самыми зараженными районами Кубани за сутки стали Белореченский и Апшеронский

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной. По данным на 25 января за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 198 человек.

- Среди городов по заболеваемости лидируют Краснодар, Сочи, Геленджик и Анапа, здесь выявлено 58, 22, 16 и 12 новых случаев коронавируса соответственно. Самыми зараженными районами стали Белореченский и Апшеронский, здесь в больницы с инфекцией попали 13 и 11 человек. Девять человек заразились в Новороссийске, по восемь – в Курганинском и Лабинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

По шесть положительных тестов получили пациенты в госпиталях в Крыловском и Темрюкском районах, по пять – в Горячем Ключе и Павловском районе. По три человека подхватили COVID-19 в Северском и Тимашевском районах, по два – в Абинском, Выселковском и Мостовском. По одному случаю подтверждено в Армавире, Кореновском, Кущевском, Брюховецком, Красноармейском, Тихорецком, Усть-Лабинском районах.

Также известно, что за сутки в крае в числе зараженных оказались шесть детей, самому младшему – восемь месяцев.

Стоит отметить, что в настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 106 пациентов, еще двое – на ЭКМО.