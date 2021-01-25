Жители Краснодара выберут зеленую зону для благоустройства в 2022 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По аналогии с прошлым годом мэрия краевого центра готовит рейтинговое голосование по выбору зеленых зон. Здесь жители могут обсудить проекты и высказать свое мнение. На 2021 год уже выбраны территории для благоустройства, а с 10 февраля начнется новый конкурс.

- Для рейтингового голосования утверждён перечень общественных территорий. В него вошли участки в четырех округах города. Самое большое количество территорий для выбора представлено в Прикубанском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Голосование пройдёт с 10 до 19 февраля. Зеленые зоны жители Краснодара будут выбирать на официальном сайте администрации города.

КОНКРЕТНО

Бульвар «Николаевский», сквер «Казачьей славы», бульвар «Сормовский», сквер им. Л. Гатова, сквер «Старокорсунский» - из этих территорий для благоустройства предлагают выбрать жителям в Карасунском округе.

В Западном округе голосование будет проводиться между такими участками как сквер им. Рахманинова, парк «Береговой», сквер им. Дзержинского, сквер «Светлый».

В Центральном округе приоритеты расставят между набережной Нижнего Покровского озера, сквером «Дубинский» и сквером «Петровский».

А вот у жителям Прикубанского округа будет выбрать сложнее всего. В обсуждение включено 10 территорий: сквер «Памяти Героев-танкистов», бульвар «Калининский», сквер им. Покрышкина, сквер «Кореновский», сквер «Лазурный», сквер «Академический», сквер «Троицкий», бульвар «Кругликовский», сквер в ст. Елизаветинской, бульвар им. Кирилла Россинского.