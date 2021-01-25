Уникальный сноупарк The Stash (Стеш-парк) открылся на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Стеш-парки, в отличие от традиционных сноупарков, принципиально возводятся без проведения земляных работ и установки металлических и пластиковых конструкций. Все делается для того, чтобы максимально вписаться в существующий природный ландшафт, а фигурами для отработки трюков и прыжков становятся лишь валежник и снег. На площадке The Stash они превращены в трамплины, волрайды, радуги и спайны.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В мире аналогичных парков не более десятка, единственный в России находится на курорте «Роза Хутор». В свое время это было почти секретное место («the stash» - «тайник», «заначка»), которое даже не обозначалось на картах. Редкие лыжники и сноубордисты, могли обнаружить его случайно в районе трассы Обер Хутор, и обрадоваться возможности проехать по подготовленным спотам и джиб-фигурам. Теперь он доступен всем желающим, добраться до Стеш-парка можно на канатных дорогах «Дриада» и «Дафна». Вокруг него проходят несколько горнолыжных трасс, поэтому выехать к подъемнику не составляет никаких проблем.

Сейчас сноупарк The Stash модернизирован, его линии стали шире, появилась возможность обслуживать его ратраками. Всего здесь 3 линии разного уровня сложности и около 20 фигур для проездов, трюков и прыжков. Попробовать свои силы могут как начинающие горнолыжники, так и профессионалы.