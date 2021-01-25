В Краснодарском крае за сутки умерли 19 человек с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 25 января, в регионе за последние сутки скончались еще 19 человек.

- В Краснодаре не стало семи пациентов старше 50 лет. Врачам в Новороссийске не удалось спасти двоих местных жителей – мужчину 69 лет и женщину 83 лет. В районной больнице Усть-Лабинска умерла пациентка 52 лет. В Крымской ЦРБ – 65-летний мужчина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

В Сочи скончались мужчины 59, 83 и 84 лет и женщина 76 лет. В Темрюкской ЦРБ перестало биться сердце у 71 –летней жительницы Сочи, там же умер и 74-летний мужчина. В Крымской ЦРБ не спасли 73-летнюю жительницу Геленджика. В Лабинской ЦРБ умерла 65-летняя женщина из Мостовского района.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за последние сутки в госпитали Кубани с коронавирусом попали 198 человек, среди заболевших шестеро детей. Самыми зараженными районами стали Белореченский и Апшеронский.