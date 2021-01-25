Интерактивное телевидение от МТС появилась в домах жителей Краснодара и Анапы. К услуге IPTV подключили уже13 000 квартир.

Сегодня присоединиться к телевселенной с массой привлекательных возможностей могут жители улиц Петра Метальникова и Евгении Жигуленко в краевой столице.

В Анапе подключения ведутся в домах на улицах Шевченко, Кирова, Протапова, Тургенева, Парковая, Рождественская и др. В течение года сеть IPTV появится во всех городах края с фиксированной сетью оператора.

Интерактивное телевидение позволяет находить и повторно просматривать любимые фильмы и телепрограммы в удобное время. Благодаря технологии, можно перематывать видео, ставить напоминание о спортивном матче, оформить подписку на онлайн-кинотеатры и многое другое. Абоненты могут настроить пакет услуг по своему усмотрению и сэкономить на расходах.