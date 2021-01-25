В сочинском лесу заблудилась местная жительница

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС РФ

Вечером 23 января в спасательный отряд поступило сообщение о том, что в лесу в районе правого берега реки Сочи заблудилась женщина. Спасатели незамедлительно отправились к месту.

- Разделившись на две группы, спасатели совместно с кинологическим расчетом и медиком начали искать местную жительницу. Женщину обнаружили в километре от указанных GPS-координат. Сотрудники МЧС вывели заблудившуюся 35-летнюю сочинку из лесной местности и передали врачам «скорой», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Известно, что травм женщина не получила, в настоящее время она находится дома.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 11-летняя девочка едва не утонула в бассейне фешенебельного отеля в Сочи. Волосы ребенка засосало в систему фильтрации воды.