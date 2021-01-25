Краснодар может побить температурный рекорд, установленный 14 лет назад

После обеда столбик термометров показывл 16 градусов тепла. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Кубанская столица вновь оказалась в объятиях тепла. Природа явно решила порадовать студентов в Татьянин день! Если утром было свежо, от снега веяло прохладой, то после обеда в Краснодаре белоснежных участков стало в разы меньше. Отметки на термометре показывают +16 градусов. И это серьезная заявка на рекорд.

Краснодар может побить предыдущее значение. Как удалось узнать «КП» - Кубань», самый теплый день в истории был 25 января 2007-го. По данным метеосводки, тогда зафиксировали +18,2 градуса. То есть, чтобы новый максимум был взят, кубанской столице не хватает пары градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что неделя в Краснодарском крае ожидается теплая и мокрая. Воздух в регионе прогреется до +16. Но, по всей видимости, это не предел.