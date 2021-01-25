«Краснодар» запустил реализацию билетов на матч Лиги Европы

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

«Краснодар» запустил реализацию билетов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо». Игра пройдет в краевой столице 18 февраля и начнется в 20:55 мск.

Минимальная стоимость билетов составит 800 рублей, максимальная – 6000. Эта игра станет первым официальным матчем для российской команды в новом году.

Отмечается, что первоочередное право на приобретение билетов имеют владельцы абонементов сезона-2019/20. В свободную продажу билеты поступят 29 января.

Ответный матч между «Краснодаром» и «Динамо» пройдет 25 февраля в Загребе. Он начнется в 23:00 мск.