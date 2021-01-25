Цена свободы – 350 тысяч. Кубанского адвоката подозревают в мошенничестве

Фото: архив КП

Защитник адвокатской палаты Краснодарского края подозревается в мошенничестве в крупном размере.

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, адвокат защищал интересы местного жителям, которого обвиняли в мошенничестве. Рассмотрение дело проходило в районном суде Новороссийска.

- Он сообщил, что при условии передачи ему 350 тысяч рублей сможет способствовать назначению доверителю наказания, не связанного с лишением свободы, – сказали «КП» – Кубань» в ведомстве.

7 декабря 2020 года адвокат получил от подзащитного необходимую сумму. Но не успел потратить средства. Его действия пресекли оперативные сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.