В Краснодаре установят надзор за маршрутками в районе улицы Московской

Маршрутки изменили путь

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил установить надзор за маршрутками в районе строящейся трамвайной линии по улице Московской.

Ранее местные жители жаловались, что водители общественного транспорта самостоятельно меняют направление и не доезжают до некоторых остановок.

- Из-за сложностей с движением транспорта водители самостоятельно меняли маршруты, сокращали путь, искали наиболее выгодный для себя. Из-за этого местные жители долгое время оставались на остановках, так и не дождавшись общественного транспорта, причем именно маршруток, — сказал Евгений Первышов.

Мэр отметил, что контролировать движение общественного транспорта будет департамент транспорта и дорожного хозяйства города. Глава Краснодара поручил выставить на рейсы контролеров, которые следили бы за передвижением транспорта.

- Весь период, пока ведем эту большую стройку, важно контролировать работу общественного транспорта, – добавил Евгений Первышов.