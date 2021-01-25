Фото Светланы Маковеевой

Сотрудники вагоноремонтного депо Армавира пять месяцев не получают зарплату. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уже возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора предприятия. Его подозревают в невыплате положенного финансового вознаграждения персоналу.

По данным ведомства, в период с 15 сентября 2020 года по 20 января 2021-го сотрудники предприятия не получали зарплату, хотя на счетах ООО «Армавирское вагоноремонтное депо» были денежные средства. Также компания не прекращала бухгалтерские операции. Суммарная задолженность предприятия перед персоналом составила более 6 млн. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.