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Власти Краснодара предложили жителям оценить эффективность своей работы. Они запустили онлайн-голосование. Опрос проводится с 2018 года. В 2020-м участие в нем приняли несколько десятков тысяч человек.

Каждый житель Краснодара может дать оценку работе руководителей органов местного самоуправления Краснодара, унитарных предприятий и учреждений, акционерных обществ, которые оказывают услуги населению, но контрольный пакет акций предприятий находится в муниципальной собственности.

Основными критериями оценки эффективность деятельности власти являются:

- организация транспортного обслуживания;

- качество автомобильных дорог;

- жилищно-коммунальные услуги;

- уровень организации тепло-, водо-, электро- и газоснабжения.

Отдать голос можно на портале исполнительных органов государственной власти Кубани, сайтах администрации и городской Думы, а также информационных киосках в мегаполисе.