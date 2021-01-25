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Власти Краснодара предложили жителям оценить эффективность своей работы. Они запустили онлайн-голосование. Опрос проводится с 2018 года. В 2020-м участие в нем приняли несколько десятков тысяч человек.
Каждый житель Краснодара может дать оценку работе руководителей органов местного самоуправления Краснодара, унитарных предприятий и учреждений, акционерных обществ, которые оказывают услуги населению, но контрольный пакет акций предприятий находится в муниципальной собственности.
Основными критериями оценки эффективность деятельности власти являются:
- организация транспортного обслуживания;
- качество автомобильных дорог;
- жилищно-коммунальные услуги;
- уровень организации тепло-, водо-, электро- и газоснабжения.
Отдать голос можно на портале исполнительных органов государственной власти Кубани, сайтах администрации и городской Думы, а также информационных киосках в мегаполисе.