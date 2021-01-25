ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2021

По итогам 2020 года ВТБ Лизинг вошел в тройку лидеров среди участников программы льготного лизинга как по количеству заключенных договоров, так и по размеру субсидии. Компания на 80% увеличила портфель сделок, реализованных с применением механизма государственной поддержки. Всего клиентам по программе Минпромторга было передано более 7 тысяч единиц техники, в период ее действия доля договоров с использованием субсидии составила около 30% в автомобильном бизнесе компании.

В 2021 г. вместо отдельных условий по целевым направлениям "Стандартная программа", "Свое дело" и "Российский тягач" в классической программе действуют единые льготные параметры по приобретению отечественной техники. Лизинговая компания предоставляет покупателям техники, произведенной на территории России в 2021 году, скидку до 10% от ее стоимости, но не более 500 тыс. руб. на один предмет лизинга. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев.

«Быть участником государственных программ поддержки лизинга крайне важно для нас и наших клиентов. Уверен, что предоставляемые государством льготы на приобретение автомобилей отечественного производства будут, как и прежде, стимулировать спрос и одновременно помогать российскому бизнесу эффективно пополнять и обновлять парки. Мы видим большой спрос на такие меры поддержки со стороны наших клиентов, которые уже активно интересуются условиями 2021 года», - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

В настоящий момент в программе 2021 года участвуют УАЗ Пикап, Профи, модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206; LADA; автомобили Урал; ГАЗ Соболь, GAZelle Бизнес, GAZelle Next, ГАЗон, Садко; Ford Transit; КАМАЗ и другие. Планируется, что список будет расширен за счет моделей иностранных автомобильных брендов, которые наберут необходимое количество баллов локализации производства.

Субсидия на одну из самых популярных комплектаций Lada Largus составит 72,4 тыс. рублей. При 5-летнем сроке лизинга ежемесячный платеж будет равняться 15,3 тысячам, а за счет налоговых преференций можно сэкономить еще до 163 тыс. рублей. При покупке в лизинг самой популярной грузовой машины, КАМАЗ стоимостью 5,9 млн руб. сумма скидки составит 500 тыс. рублей. Если покупатель берет лизинг на 3 года с авансом 685 тыс. рублей, ежемесячные платежи составят 163,3 тыс. рублей. Экономия на налогах может достичь еще 1,1 млн. руб.

Подать заявку на получение транспортного средства в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 98 70.