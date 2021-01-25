Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил лучших молодых ученых Кубани. Они стали победителями конкурса «Премия IQ года».

– Здесь студенты разных вузов, активные, неугомонные. Вы осознаете свою ответственность за будущее, готовы модернизировать отрасли, развивать Кубань. И делать это эволюционным путем, – сказал губернатор на церемонии награждения в Кубанском государственном медуниверситете. – Только тогда наш край и страна будут развиваться, а не восстанавливаться после очередных вызовов. Главное, чтобы вы не перегорели, не потеряли амбициозность, свойственную юности. Краю нужны ваша энергия, ваши идеи и разработки во всех сферах.

Глава Кубани отметил, что каждый пятый участник конкурса – студент-медик, в том числе и три победителя. Они получили по 100 тысяч рублей, участники, ставшие вторыми, – 60 тысяч, третьими – 40 тысяч.

- Сегодня в Кубанском медуниверситете создана мощная высокотехнологичная база с новейшим оборудованием, которая помогает студентам и в научной, и в практической деятельности, – отметил губернатор.

Отмечается, что Вениамин Кондратьев посетил виртуальную клинику университета. Здесь студенты и выпускники учебного учреждения получают практику на новейших симуляторах по различным специальностям.

Участие в конкурсе «Премия IQ года» приняли порядка 300 разработчиков и ученых региона не старше 29 лет. Затем комиссия выделила 15 проектов в сфере транспорта, охраны окружающей среды, энергосбережения и альтернативных источников энергии, здравоохранения, биомедицины, фармацевтики, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности и компьютерных технологий и телекоммуникаций.