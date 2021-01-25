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Общество

Пенсионер из Сочи почти 10 лет получал пособие по липовой справке об инвалидности

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Дмитрий РАЗУМЕЦ
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Фото УВД Сочи

Фото УВД Сочи

60-летний житель Сочи более 8 лет получал пособие по инвалидности, хотя никакой болезни у мужчины не было. Он просто подделал справку и отнес ее в пенсионный фонд. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

- Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю выявили факт мошенничества при получении выплат. Обвиняемый предоставил в государственные учреждения, занимающиеся обязательным пенсионным и социальным обеспечением, подложные документы, свидетельствующие о наличии у него инвалидности второй группы, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

На основании поддельных документов мужчине получал расчет пенсии, ежемесячную выплату и компенсацию вместо льгот. Таким образом мужчина за 8,5 лет получил 1,1 млн. рублей.

На время расследования обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Сейчас Следственное управление УВД по городу Сочи собрало полную доказательную базу. Уголовное дело уже передано в суд. Максимальное наказание, которое светит подозреваемому, – лишение свободы на срок до десяти лет.