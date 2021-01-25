В 2021 году в Краснодаре завершат 15 долгостроев

Фото мэрия Краснодара

В Краснодаре восстановят права дольщиков 33 долгостроев. Многоквартирные дома завершат за счет инвесторов или средств федерального Фонда. Некоторым дольщикам предоставят компенсацию.

— В последние годы мы сдвинули решение этой проблемы, но до конца она не решена. Еще есть объекты, которые требуют пристального внимания. Планы на этот год также уже сверстаны. Важно, чтобы все, кто сейчас находится в ожидании, понимали, что именно будет сдано в этом году, — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Отмечается, что 15 жилых комплексов завершат застройщики и инвесторы. Пять домов введут в эксплуатацию благодаря средствам федерального Фонда. По трем литерам кредиторы получат выплаты в рамках процедуры банкротства. Еще по трем домам решается вопрос о привлечении средств Фонда. По двум объектам сроки обязательств были увеличены. Пять долгостроев завершат в 2022—2023 годах.

С полным списком проблемных жилых комплексов можно ознакомиться на сайте администрации города.