Что стало причиной аварии на канатной дороге в горах Сочи

ЧП на канатной дороге произошло днем, 25 января. Фото: скриншот видео

Сегодня, 25 января, спасателям Сочи пришлось снимать около ста человек с канатной дороги на курорте "Газпром". Во время дневного катания в 15.20 часов канатка вдруг перестала слушаться операторов. Позже выяснилось, что причиной этого стал отказ тормозной системы.

- Сотрудники действовали по регламенту - остановили канатную дорогу и начали эвакуацию людей. Всего было снято с высоты 54 человека, а не 100, как было заявлено ранее, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе "Газпрома".

Для того чтобы эвакуировать туристов спасательному отряду понадобилось специальное альпинистское снаряжение. Операция прошла благополучно. Пострадавших нет.

- Всем, кто ехал в тот момент по канатной дороге, курорт выплатит компенсацию за ски-пасс в любой день сезона 2021, - уточнили на курорте.

К слову, туристов с гор доставили на снегоходах. Сейчас они находятся в полной безопасности, заверили в "Газпроме". А инженеры начали ремонт оборудования.