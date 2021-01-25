«Удар стихии»: На Сочи надвигается шквал

Ветер будет восточным и юго-восточным. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи прогнозируется сильный ветер. Местами порывы могут достигать до 16 м/с. Для курорта это серьезное испытание.

По прогнозу Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, 26 января на курорте ожидается усиление ветра. Он будет восточным и юго-восточным.

- Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта. - Спасатели рекомендуют жителям и гостям города принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что неделя в Краснодарском крае предстоит теплая и мокрая. Снег в регионе начнет превращаться в лужи.