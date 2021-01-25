В Анапе главным архитектором назначили Карину Бронникову

Фото: @karina_bronnikova

В Анапе новым главным архитектором назначена Карина Бронникова. Она планирует заниматься созданием на курорте комфортной городской среды.

- С октября я исполняю обязанности главного архитектора города, и вот наконец все бюрократические моменты позади и я назначена на должность, - сообщила Карина Бронникова.

Она характеризует себя, как творческого человека и никогда не думала, что займет должность в мэрии. Раньше ей казалось, что невозможно совместить креативную работу с административной. - Однако из любого правила бывают исключения. Новый мэр Анапы позвал меня в свою команду именно как творческого человека, с особым функционалом, где административная деятельность сведена к минимуму, - продолжила Карина Бронникова. По ее словам, в Анапе она возьмет на себя создание комфортной городской среды, развитие общественных пространств и турмаршрутов.