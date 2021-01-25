Участник митинга, показавшего зад на памятнике казакам-первопроходцам в Краснодаре, стал фигурантом уголовного дела

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В Краснодаре суд вынес наказание Владимиру Егорову, который забрался на памятник казакам-первопроходцам и снял штаны.

- Возбудить уголовное дело в отношении Егорова Владимира Владимировича... в деяниях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ, - говорится в документе, который разместил адвокат Алексей Аванесян в Facebook.

Напомним, в полиции молодой человек записал видео с извинениями перед всеми, чьи чувства и взоры оскорбил в тот момент.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что участника митинга, показавшего зад на памятнике казакам-первопроходцам в Краснодаре, осудили.

- Со мной нормально обращаются в полиции, никто не заставляет меня извиняться насильно, - заявил на видео мужчина.