На Кубани перекрыли федеральную трассу из-за распространения природного пожара под Анапой

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сотрудники полиции на 41-50 км перекрыли участок федеральной трассы Новороссийск – Керчь. Движение автотранспорта закрыто из-за угрозы распространения огня со стороны плавней станицы Анапской.

В настоящее время пожаром охвачено около 4га. территории, угрозы жилым массивам, нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что под Анапой площадь природного пожара увеличилась до 2 тыс. квадратных метров. На тушение возгорания привлечено от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 94 человека и 33 единицы техники, от МЧС России 60 человек и 15 единиц техники.