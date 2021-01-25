На Кубани из-за коронавируса ученики 30 классов переведены на удаленку

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На Кубани из-за COVID-19 ученики 30 классов переведены на домашнее обучение с применением дистанционных технологий. Всего в регионе в данный момент на изоляции находятся 740 школьников из 18 общеобразовательных учреждений из семи муниципальных образований. В их числе: Краснодар, Сочи, Туапсинский, Новокубанский, Курганинский, Гулькевичский и Кущевский районы.

- Кроме того, из-за выявленных случаев коронавируса закрыты 14 групп в 9 детских садах Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Кореновского, Красноармейского, Ленинградского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Всего домой отправлено 247 воспитанников. На карантин по гриппу и ОРВИ закрыта одна группа в детском саду Динского района.

В Анапском сельскохозяйственном техникуме по-прежнему закрыта одна группа. В целом по региону для профилактики распространения коронавирусной инфекции около 60 тысяч студентов 45 вузов обучаются по смешанной форме, чередуя очные и онлайн занятия.

В 17 вузах более 18 тысяч обучающихся переведено исключительно на удаленку.