«Плюс 10%»: На Кубани подорожал летний отдых

Фото: пресс-службы мэрии Сочи

Отели на курортах Юга России в акции раннего бронирования подняли цены на туры в среднем на 10% по сравнению с 2020 годом.

- По данным статистики ведущих туроператоров, в ранних продажах летнего отдыха, безусловно, лидирует Краснодарский край, - сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. - Его доля в продажах составляет 60-70%.

Пальма первенство по спросу у Большого Сочи (у некоторых туроператоров – 40-50% в структуре продаж), далее - Анапа.

Более 95% занимает пляжный, и, частично, санаторный отдых. Экскурсионный туризм летом, как обычно, интересует отдыхающих гораздо меньше.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что из-за коронавируса отдых на российских курортах может подорожать на 30%. Туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.