На Кубани разбираются, кто украл деньги на новогодние презенты

Фото: архив КП

На Кубани похитили деньги на новогодние презенты. Сотрудники техникума в Новопокровском районе остались без праздничного поздравления.

Об инциденте в администрацию Краснодарского края сообщил председатель профсоюзной организации суза, не уточнив украденную сумму. Теперь данную информацию проверяет полиция Новопокровского района.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Вопрос на контроле у вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой.