Пляжи Сочи станут доступны для маломобильных туристов

Фото: пресс-службы мэрии Сочи

В Сочи доступная среда будет обеспечена к курортному сезону на всех муниципальных пляжах. На курорте обеспечат непрерывность движения на коляске от верхней набережной к морю.

– Необходимо обеспечить бесперебойную работу лифтов и подъемников в подземных переходах, уделить особое внимание доступности территорий, примыкающих к приморской зоне, – считает мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Доступную среду на курорте организовали во время подготовки к проведению Паралимпийских игр. По-прежнему данной направление остается одним из приоритетных в работе городских властей.

В настоящее время около 1 тысячи объектов социальной и транспортной инфраструктуры Сочи доступны для маломобильных групп населения. На курорте действует муниципальная программа «Доступная среда».

По поручению главы города были разработаны маршруты для инвалидов-колясочников, которые позволяют беспрепятственно попасть из административного центра города к приморским зонам.