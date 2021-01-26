«В Сочи - за миллион»: Сколько стоит арендовать самолет на курорт

Фото: пресс-службы Международного аэропорта Сочи

Одна из авиакомпаний запустила на своем сайте сервис бронирования самолетов для личных перелетов.

- Пока путешественники могут выбрать перелет по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву, — сообщила пресс-служба компании перевозчика.

Туристы рассчитали стоимость рейса с помощью онлайн-калькулятора. Выяснилось, что аренда самолета с вылетом из Москвы в Сочи и обратно будет стоить более 2,7 млн рублей.

Напомним, что Международный аэропорт Сочи обслужил в 2020 году около 6,5 млн пассажиров. Пиковым для аэропорта стал июль прошедшего года. В этот летний месяц было обслужено 979 004 пассажира. Тогда же аэропорт установил абсолютный рекорд, превысив даже показатели периода проведения Олимпийских игр 2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018.

- В топ-5 направлений пассажиров вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань, - обратили внимание в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.