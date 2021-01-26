Жителям Сочи предложат проголосовать за общественные территории, которые предстоит благоустроить

Фото: sochi.ru.

В Сочи с 10 по 19 февраля пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. Оно состоится в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды».

- Проекты будут размещены на сайте администрации города. Отдать свой голос за ту или иную территорию возможно онлайн, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта.

Представитель пресс-службы напомнила, что в зимний период все парки курорта Сочи продолжают работать с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Например, в «Ривьере» нанесли специальную разметку на лавочки, позволяющую соблюдать социальную дистанцию, перед аттракционами установлены ограничители очереди, все сотрудники соблюдают масочный режим.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что жители Краснодара выберут зеленую зону для благоустройства в 2022 году. Голосование начнется 10 февраля.