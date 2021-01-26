Под Анапой потушили крупный пожар на плавнях

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Напомним, крупный пожар вспыхнул днем 25 января неподалеку от города-курорта - загорелся камыш. Огонь распространялся со стороны станицы Анапской вглубь плавней.

Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Тушение осложнялось труднодоступной местностью и сильным ветром порывами до 16 м/с. С огнем боролись более 10 часов.

- В тушении пожара было задействовано более 120 человек и 38 единиц спецтехники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что ликвидировать пожар на плавнях реки Анапка удалось в 01:50 26 января.

Введенное ранее ограничение движения транспорта на участке федеральной дороги после тушения огня было сразу же снято.

Стоит отметить, что на месте работал оперативный штаб, который возглавил мэр города Василий Швец. Был обеспечен регулярный подвоз воды, развернуты мобильные пункты питания для спасателей, казаков и волонтеров.