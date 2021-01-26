На Кубани стабилизируют стоимость хлеба

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Чтобы уменьшить стоимость подорожавшего хлеба Краснодарский край направит около 220 млн рублей. Стабилизировать стоимость планируется к середине 2021 года.

- Средства на стабилизацию стоимости хлебобулочных изделий выделены из федерального и краевого бюджетов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Власти объяснили подорожание хлеба тем, что предприятия производят продукцию высокого качества и закупают качественное сырье, в частности, пшеницу, стоимость которой привязана к мировому рынку. Но при этом отмечают, что хлеб – продукт социальный, и чтобы не допустить роста его стоимости мукомольным и хлебопекарным предприятиям будут направлены субсидии на возмещение части затрат.

- Старт заявок на получение субсидии министерство сельского хозяйства запланировало на вторую декаду 2021 года, - добавили в краевой администрации.