Глава минздрава Кубани поблагодарил Маргариту Симоньян за постоянную помощь

Министр здравоохранения края написал пост благодарности в соцсетях

Глава министерства здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов выразил благодарность главному редактору канала RT, уроженке Кубани Маргарите Симоньян.

- В очередной раз хочу выразить огромную благодарность Маргарите Симоньян за дорогостоящий препарат «Актемра», который спасает тяжело больных пациентов от COVID-19. Огромное спасибо за постоянную помощь здравоохранению Краснодарского края! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! – написал на своей странице в Instagram Филиппов.

Ранее глава краевого Минзрава говорил «спасибо» Симоньян в конце прошлого года. Тогда Маргарита оказала гуманитарную помощь ковидным госпиталям города Сочи и Краснодара. Это не единичные случаи благотворительности известной журналистки.