Школу в поселке Российском планируют достроить в первом полугодии 2021 года

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В поселке Российском по улице Изобильной строится школа на 1100 мест. Прежний подрядчик допустил серьёзное отставание от графика, поэтому в мэрии решили сменить организацию. Новых строителей привлекли два месяца назад, они ускорили темпы возведения объекта.

- Достроить здание планируется в первом полугодии 2021 года, летом пройдет процедура лицензирования. 1 сентября школа примет учеников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара.

Глава города Евгений Первышов отметил, что у нового подрядчика есть опыт строительства социальных объектов в краевом центре. Все они сдавались вовремя и с высоким качеством.

- Сейчас на территории идут работы по благоустройству, в здании — отделка внутренних помещений, монтаж подвесных потолков, фасадные и сантехнические работы. Также закуплена и завезена часть оборудования для оснащения школы, - сообщил директор департамента строительства Артём Аганов.

Стоит отметить, что в администрации уже подготовили проекты по строительству школы и детсада в районе улицы Тверской.