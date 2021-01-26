Каждое второе обращение в ВТБ Онлайн обрабатывает робот

«Проблемная» школа в поселке Российском откроется 1 сентября. О ходе работ в долгожданном для многих краснодарцев учебном заведении рассказал в своем телеграм-канале главы города Евгений Первышов.

Новая школа находится на улице Изобильной и рассчитана на 1100 мест.

По словам мэра Краснодара, это самый сложный для города объект. Прежний подрядчик допустил серьезное отставание от графика. Поэтому городские власти были вынуждены два месяца назад привлечь другую строительную организацию, с опытом строительства социальных объектов.

«За короткий промежуток времени сделано многое. Сейчас идеьт благоустройство прилегающей территории. В школу завезено необходимое оборудование, заведены все инженерные коммуникации», - написал Евгений Первышов.

В скором времени подрядчик приступит к строительству спортивного ядра для будущих учеников.

Сдача школы запланирована на 1 сентября текущего года.

Отметим, в поселке Российском запланировано и строительство детского сада на ул. Тверской. В настоящее время решается вопрос о финансировании строительства дошкольного учреждения.