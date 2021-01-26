На Кубани стартует региональный этап всероссийской олимпиады по биологии

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае начинается местный этап олимпиады по биологии среди школьников 9-11 классов. Участие в ней примут 213 человек.

- Олимпиада пройдет в два тура – теоретический и практический. Первый стартует сегодня, 29 января. Второй пройдет 28 числа. Вопросы в тестах ориентированы на школьников, изучающих биологию углубленно в профильном классе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

Проводить олимпиаду будут в 37 районах края. Все пункты обустроены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Победителей объявят 11 февраля. Именно они представят край на заключительном этапе олимпиады, который пройдет в Республике Башкортостан с 24 по 30 апреля.