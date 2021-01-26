Слабонервным не смотреть: В Кавказском районе брат отрубил голову сестре из-за наследства

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Чудовищное убийство произошло накануне в станице Казанской Кавказского района. В гости к 46-летнему мужчине приехала сестра. Родственники сдабривали ужин крепким алкоголем и говорили о наследстве. А на утро из-за дележки имущества у них произошла ссора. Брат в ярости схватился за топор.

- Во дворе дома между родственниками произошла ссора из-за наследства, оставшегося после смерти родителей. В ходе конфликта подозреваемый нанес сестре несколько ударов топором в область головы и отсек ее. После этого мужчина зашел в дом, а тело убитой через время увидели через забор соседи и сообщили в полицию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он задержан.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, в рамках расследования в отношении обвиняемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование дела продолжается, - добавили в краевом СК.