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На Кубани замначальника отдела МВД задержана за взятку

Она предлагала за деньги закрыть дело
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Расследование дела продолжается

Расследование дела продолжается

Заместитель начальника ОМВД России по Крымскому району, начальник следственного отдела предложила местному жителю закрыть уголовно дело. Мужчина обвинялся в краже в особо крупном размере. Не довести до судимости стоило 800 тысяч рублей.

- Мужчина согласился передать деньги, но сообщил о предложении в СК. А начальник отдела дала указание подчиненной прекратить дело. После этого фигурантка, обратилась к другому подчиненному, не осведомленному о ее намерениях, с просьбой встретиться с мужчиной и получить от него «документы». После передачи взятки женщина была задержана сотрудниками управления краевого ФСБ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ГУ МВД по краю добавили, что по результатам служебной проверки сотрудница полиции уволена из органов внутренних дел приказом по отрицательным мотивам.

Женщина обвиняется в покушении на получение взятки с использованием своего служебного положения в крупном размере. Сейчас она находится под стражей.

Криминал