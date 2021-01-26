На Кубани за сутки самыми зараженными районами стали Кавказский и Кущевский

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной. По данным на 26 января за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 195 человек.

- Самыми зараженными городами за сутки стали Краснодар, Сочи и Анапа, здесь выявили 45, 34 и 10 новых случаев коронавируса. Также отличились высокими цифрами Кавказский и Кущевский районы – в госпитали этих муниципалитетов попали 16 и 10 человек соответственно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

В Тбилисском районе за день зафиксировано восемь заболевших. В Геленджике, Ленинградском, Ейском и Усть-Лабинском районе по шесть пациентов получили положительные результаты на COVID-19. В Туапсинском, Курганинском и Брюховецком районах – по пять. По четыре человека заразились в Славянском, Красноармейском и Староминском районах. По три пациента прибавилось в медучреждениях в Новороссийске, в Белореченском, Темрюкском и Выселковском районах. В Гулькевичевском, Отрадненском и Павловском районах – по два случая заражения. В Динском, Щербиновском и Мостовском районах – по одному.

В тяжелом состоянии на ИВЛ в настоящее время находятся 114 пациентов, еще трое – на ЭКМО.

Накануне самыми зараженными за сутки районами были Апшеронский и Белореченский районы.