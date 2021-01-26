На Кубани скончались 20 человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с COVID-19. По данным на 26 января за сутки скончались еще 20 человек. Количество жертв достигло 1374.

- Девять пациентов в возрасте от 64 до 80 лет скончались в медицинских организациях Краснодара. В Сочи врачам не удалось спасти шесть местных жителей – двоих мужчин и четырех женщин от 64 до 89 лет. В Тихорецкой ЦРБ сне стало 67-летней местной жительницы и 53-летней женщины из Кавказского района. 68-летняя жительница Темрюкского района умерла в Крымской ЦРБ. 71-летняя анапчанка – в городской больнице курорта. 82-летняя жительница Динского района – в Северской ЦРБ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за последние сутки в госпитали Кубани попали 195 человек. За день самыми зараженными районами стали Кавказский и Кущевский.