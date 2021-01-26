В Минтруда края рассказали о самых востребованных профессиях

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На рынке труда Краснодарского края доступно более 39 тысяч свободных вакансий. Самыми востребованными специалистами сейчас являются врачи, медсестры, учителя, инженеры и менеджеры различной специализации. А среди рабочих профессий требуются водители, слесари, продавцы, швеи. Также спросом пользуются повара, кондитеры и пекари.

- В регионе снижается уровень безработицы. На начало года в центрах занятости населения зарегистрировано почти 102,7 тысяч человек - это на шесть тысяч меньше, чем в декабре прошлого года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

Предложения от работодателей можно посмотреть на сайте службы труда и занятости края.