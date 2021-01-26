СК в Краснодаре возбудил уголовное дело после гибели двоих людей из-за падения башенного крана

Фото СУ СК по краю

СК по краю возбудил уголовное дело в связи с падением в Краснодаре башенного крана на одной из строительных площадок. Как ранее сообщалось, в результате инцидента погибли два человека.

Трагедия случилась на 1-ом Лиговском проезде. Здесь, на стройплощадке произошло разрушение одной из секций башенного крана. Затем вся конструкция обрушилась. По уточненным данным, в результате произошедшего от полученных травм на месте скончалась 54-летняя женщина-крановщик и 68-летний директор субподрядной организации, находившийся в этот момент на стройке.

- По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам),- сообщает СУ СК по краю.

Следователи изъяли документацию по эксплуатации башенного крана. Проверяется соблюдение правил безопасности на стройке.