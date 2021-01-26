В 2021 году Кубань планирует поставить на экспорт около 450 тыс. декалитров винодельческой продукции

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Губернатор Кубани рассказал журналистам 26 января, что в течение 5 последних лет регион прочно держится на третьем ме6сте в стране по производству и объему поставок сельскохозяйственной продукции.

При этом сырьевой характер экспорта из края меняется на экспорт готовой продукции. Одним из наиболее ярких примеров в данном случае является вино.

В 2020 году, несмотря на пандемию , местные предприятия сохранили зарубежные рынки сбыта вина,которое поставляется в 16 стран мира.

- Объем экспорта составил почти 420 тыс. декалитров вина и шампанского. В 2021 году наша задача – укрепить сотрудничество и увеличить поставки как минимум до 450 тыс. декалитров, – отметил губернатор.

На ближнем зарубежье крайне востребованы полусладкие вина с Кубани. В странах Европы и Китае – сухие вина. Шампанское в основном поставляется в страны СНГ, Эстонию и Швейцарию.

Свою продукцию за границу экспортируют 14 предприятий винодельческой отрасли региона.

В ближайшее время большинство винодельческих предприятий региона начнут выпускать продукцию под единым брендом «Кубанские вина».

- Роспатент уже рассматривает такую заявку. Это еще больше повысит узнаваемость и конкурентоспособность нашего вина и шампанского, – подчеркнул Кондратьев.