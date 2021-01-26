В Краснодаре на 86-ом году жизни умерла выдающаяся поэтесса Лидия Хямелянина

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Во время Великой Отечественной войны она воспитывалась в детском доме блокадного Ленинграда, пережив все ужасы блокады города.

В конце 1943 года Лидия вместе с мамой переехала в Краснодар. Именно на Кубани раскрылся ее творческий потенциал, родились пронзительные поэтические сборники. Лидия Хямелянина состояла в Союзе писателей России, она является автором нескольких поэтических сборников.

- Мы часто встречались с Лидией Тимофеевной на различных мероприятиях. Ее уважали и ценили в ветеранских кругах, ждали в учебных заведениях, где она делилась с молодежью своими воспоминаниями. Для всех нас Лидия Хямелянина навсегда останется примером истинного патриотизма и преданности своему Отечеству. Это большая утрата для всего края и для меня лично. Горько осознавать, что таких людей, как Лидия Тимофеевна, становится с каждым годом все меньше,- написал у себя в соцсетях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.