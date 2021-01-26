Житель Кубани похитил 50 мешков кукурузы и попался с поличным

Фото Светланы Маковеевой

31-летний житель Отрадненского района ехал на своей машине возле станицы Надежной, когда обнаружил на обочине дороги десятки мешков с кукурузными зернами. Как выяснилось чуть позже, мешки оставили местные фермеры, приготовив их для перевозки.

Мужчина, тем не менее, счел кукурузу «ничейной», и стал перевозить ее небольшими частями в заброшенный дом рядом. Во время одной из поездок его машина заглохла и водитель пошел за помощью с ближайшее село. Пока он ходил, его автомобиль с кукурузой обнаружил наряд полиции.

Объяснить происхождение груза стражам порядка мужчина толком не сумел. А в отделе полиции, куда его доставили, рассказал все, как было. Похитил он 50 мешков с зерном на сумму почти в 35 тысяч рублей.

- ОМВД России по Отрадненскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»,- сообщает ГУ МВД по краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.