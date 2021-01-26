На Кубани в 2021 году хлеб перестанет дорожать

Почем буханка в кубанских магазинах. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Любое подорожание продуктов для жителей Краснодарского края - новость не самая приятная, а уж для тех, кто привык к экономии, - настоящий удар. В течение всего 2020 года кубанцы наблюдали, как менялся ценник на хлеб и, увы, не в пользу покупателя. За 12 месяцев стоимость буханки серьезно выросла - если раньше "кирпичик" можно было найти за 28 рублей, то сейчас дешевле 34-35 точно не сыщешь.

Почему дорожает хлеб на Кубани, объясняли и власти, и аграрии. Но, кажется, найден способ сдержать цены.

Краснодарскому краю, как и ряду других регионов, выделят деньги. Кубань получит 220 миллионов рублей. Эти деньги отдадут предприятиям, от которых напрямую зависит цена на хлеб.

- Более 121 миллиона перечислят мукомольным компаниям на возмещение затрат на закупку пшеницы, - говорят в администрации края. - Остальные средства получат хлебопекарные предприятия.

Правда, господдержка хоть и позволит не допустить рост цен, но как надолго, пока не ясно.