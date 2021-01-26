Директору магазина в Майкопе грозит 8 лет тюрьмы за дачу взятки полицейскому

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46 -летняя директриса ООО из Майкопа попыталась передать взятку в 50 тысяч рублей оперуполномоченному полиции. Деньги были предназначены для того,чтобы полицейский не привлекал ее к ответственности за нарушения с продажей спиртного.

Передача взятки проходила под скрытым наблюдением полиции. Женщина в результате была задержана с поличным на месте происшествия.

- Отделом по расследованию особо важных дел СКР по Республике Адыгея, в отношении 46-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она подозревается в даче взятки сотруднику полиции (ч.3 ст.291 УК РФ),- сообщает СУ СК по Адыгее.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.