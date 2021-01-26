Подача тепла в домах в Геленджике восстановлена в полном объеме

Фото администрации КК
Коммунальщики в Геленджике устранили аварии на сетях и восстановили теплоснабжение в полном объеме в квартирах почти тысячи жителей курорта.
Ремонтные работы в течение нескольких дней лично контролировал вице-губернатор Александр Трембицкий.
Специалисты ликвидировали многочисленные утечки на теплосетях, работы при этом велись круглосуточно.
– Также коммунальщики с администрацией города обследуют дома на предмет несанкционированного слива теплоносителя управляющими компаниями и ТСЖ, продолжают обследовать сети на предмет утечек. Находить прорывы помогала и передвижная лаборатория из Краснодара, – сообщил Александр Трембицкий.
Еще с середины января многие жители Геленджика обращались к краевым властям с жалобами на отсутствие тепла в их домах.