Четыре зеленые зоны Сочи получат охранный статус

Фото администрации Сочи

В Сочи решено придать статус особо охраняемых природных территорий четырем зеленым зонам, находящимся в собственности города.

- Они прошли комплексное экологическое обследование и получили необходимые заключения экспертов, – рассказал директор департамента по охране окружающей среды мэрии Сочи Александр Мамлай.

Новый статус получат сквер 80-летия Краснодарского края в микрорайоне Макаренко, сквер по улице Октября в Хосте, сквер между администрацией города и Платановой аллеей в центре курорта, а также речная набережная по улице Конституции вдоль реки Сочи от рынка и до пешеходного моста.

Сейчас по каждому из участков разрабатываются положения, в которых будут прописаны охранные обязательства и четко регламентированы все виды разрешенной деятельности.