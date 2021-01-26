«Серебряные коньки» приехали в «Орленок»

Фото: предоставлено ВДЦ "Орленок".

Орлята посмотрели российский фильм «Серебряные коньки». Это рождественская история о приключениях двух влюбленных в сверкающем льдом каналов Санкт-Петербурге рубежа XIX-XX веков, в основу которой лег одноименный роман Мэри Мэйпс Додж 1865 года.

Зрителями картины стали 500 ребят из Краснодарского края, Республик Коми и Адыгея. Премьера фильма прошла в рамках социально-культурного проекта «Территория Кино и Телевидения».

- Очень рад, что новый год у орлят начался с показа фильма «Серебряные коньки» и потрясающих встреч с актером Кириллом Зайцевым, – сказал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус. - Убежден, что кино о вечных истинах – добре, честности и справедливости – вселяет веру в лучшее, учит главным жизненным ценностями и согревает теплыми чувствами.

После просмотра фильма ребята побывали на творческой встрече с Кириллом Зайцевым («Движение вверх», «Последний богатырь: Корень зла»), исполнившим в «Серебряных коньках» роль князя Аркадия Трубецкого. Звездный гость рассказал мальчишкам и девчонкам о тонкостях актерского мастерства и раскрыл секрет хорошего кино.

Орлятам смены «Детский пресс-отряд» удалось пообщаться также с продюсером Георгием Рюминым, который провел для ребят мастер-класс по продвижению фильмов и сериалов.