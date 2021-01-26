На Кубани сотрудники Минтранса нашли заряженный пистолет у водителя машины во время досмотра

Фото Минтранса РФ

Во время несения службы на Тамани сотрудники ведомственной охраны Минтранса РФ предотвратили провоз травматического пистолета одним из автолюбителей.

Оружие было обнаружено при досмотре вещей водителя. В багажнике автомобиля также были найдены и патроны.

Разрешения на оружия у водителя не оказалось. Он не смог вразумительно объяснить происхождение пистолета.

- Сотрудники Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» задержали правонарушителя и передали его прибывшим полицейским. Также работники госпредприятия составили акт о выявленном нарушении,- сообщает пресс-служба ведомства.