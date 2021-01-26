Как выгодно вложиться в недвижимость в Сочи?

Во время пандемии цены на недвижимость в Сочи выросли: новостройки подорожали на 30%, земля на 100%, вместе с тем спрос стал выше на 50%, сообщает “Российская газета”. Эксперты прогнозируют рост стоимости квадратного метра в городе-курорте вплоть до осени.

Есть и хорошая новость. Поскольку первичная недвижимость в Сочи постоянно дорожает, а новых масштабных проектов в ближайшие годы не планируется, инвестиционная привлекательность стройки растет в геометрической прогрессии.

В какую сторону смотреть инвесторам и как не потерять в погоне за прибылью?

Фото предоставлено пресс-службой СК "Неометрия".

В первую очередь, особое внимание стоит обратить на безопасность сделки – проблемного жилья в городе много. Один из проверенных застройщиков в регионе – строительная компания “Неометрия”. За 10 лет работы она сдала в эксплуатацию 16 объектов, и все они построены по ФЗ-214. Кроме этого, после уверенного старта в Краснодаре, Новороссийске и Ростове-на-Дону девелоперу удалось занять свыше 9% рынка первичной недвижимости Сочи и выйти сразу на второе место по объему застройки с двумя масштабными объектами комфорт-класса.

Фото предоставлено пресс-службой СК "Неометрия".

Один из них – ЖК «Фрукты», расположенный в Адлерском районе. Он состоит из 9 домов и находится недалеко от Олимпийского парка, на улице Акаций в пгт Сириус. Это поселок с новыми дорогами, сетевой и инженерной инфраструктурой, системой «Безопасный город». Центральную часть комплекса застройщик отвел под зеленую зону для прогулок и семейного отдыха. Рядом с ним олимпийские объекты, Имеретинская набережная, школа, детские сады, поликлиники, магазины, фитнес-центры, рестораны. До моря – 5 минут езды.

Немаловажный момент – комплекс находится на федеральной территории «Сириус», границы которой утвердили в апреле 2020 года. В рамках проекта одноименного инновационно-технологического центра здесь появятся: университетский кампус, город мастеров, технополис, жилой квартал для резидентов, парк культуры и искусства.

Комплекс «Фрукты» будет сдан во втором квартале 2022 года. Купить однокомнатную квартиру или студию площадью в 31 кв. метр здесь можно на сумму от 8 миллионов рублей*.

Кстати, в ЖК “Фрукты” сейчас действует акция, квартиры можно приобрести со скидкой до 520 т.р.**

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте

https://neometria.ru/sochi/complex-frukty/

* Стоимость актуальна на 26.01.2021.

** Не оферта. Акция действует до 31.01.2021, подробности уточняйте по телефону: 8 (800)777-51-89